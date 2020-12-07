Булатов: «Игра «Спартака» не сбалансирована»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках, оценил игру «Спартака» и отметил возросшую интенсивность в игре «Динамо» после назначения на пост главного тренера немца Сандро Шварца.

— Владимир Быстров на днях сказал мне: «Если Доменико Тедеско не разнообразит игру, «Спартак» вряд ли удержится в тройке». Согласны?

— Конечно. Игра команды не сбалансирована. Главное, очень слабое позиционное нападение, где все сводится к индивидуальным действиям отдельных футболистов. Либо к забросам на Соболева в надежде, что тот за счет габаритов продавит оборону. Но сейчас этот вариант отпал — парень травмирован.

— «Спартак» слишком предсказуем?

— В том-то и дело! «Спартак» опасен быстрыми контратаками. Но они не проходят, если соперник играет строго от обороны. Примерно как «Химки». Создают плотность в нижней трети поля, четко перестраиваются, закрывают все зоны, лишают пространства. И тебе уже некуда бежать, ты вязнешь в этой плотности, потому что в атаке нет поставленной игры.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Булатова в ближайшее время в «СЭ»