"Буду скучать по АЗ". Гус Тил намекнул на переход в "Спартак"

Полузащитник АЗ Гус Тил после ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Хеккена" (3:0) сообщил о переходе в "Спартак". Игрок был заменен на 73-й минуте встречи, после чего похлопал в адрес болельщиков.

- Переход в "Спартак" - вопрос времени, - цитирует Тила telegraaf.nl. - Это был хороший матч. Мы были хозяинами на поле, хотя соперник несколько раз опасно атаковал.

Я буду скучать по болельщикам и всему, что есть в клубе. Я вырос и расцвел здесь. Что касается трансфера, то идет работа. Все вопросы к Максу (Макс Хубертс - технический директор АЗ).