Будет ли Сергей Пиняев играть в «МЮ», а «Чертаново» — на большой арене Лужников? Прямой эфир с Лариным
15:45
4 февраля в 16:00 гостем YouTube-канала «СЭ» станет директор «Чертаново» Николай Ларин. Московский клуб идет на четвертом месте в ФНЛ, претендуя на выход в РПЛ. Ведущий эфира — Константин Алексеев.
Мы планируем обсудить в прямом эфире с вашим участием:
— возможность выхода «Чертаново» в премьер-лигу;
— сможет ли команда играть на главной арене страны в Лужниках;
— как пришла идея комплектоваться исключительно собственными воспитанниками, чего не делает ни один клуб Европы;
— в чем главные проблемы детско-юношеского футбола в России;
— какие перспективы у 15-летнего Сергея Пиняева, который уже трижды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.
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