Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в инетрвью «СЭ» прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб.

— Сейчас предел уже наступил?

— Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

— Как вам управлять командой в подобных условиях?

— Так же, как и до этого.

— Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?

— До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.

— Насколько вероятно, что долги придется закрывать за счет распродажи лидеров?

— Не могу оценить, насколько это вероятно. Не владею всей информацией. (Сергей Егоров)

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить «Ростов»