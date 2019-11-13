Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в инетрвью «СЭ» прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб.
— Сейчас предел уже наступил?
— Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.
— Как вам управлять командой в подобных условиях?
— Так же, как и до этого.
— Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?
— До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.
— Насколько вероятно, что долги придется закрывать за счет распродажи лидеров?
— Не могу оценить, насколько это вероятно. Не владею всей информацией. (Сергей Егоров)