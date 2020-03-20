Будет ли «Локомотив» фиксировать курс? Отвечает председатель совета директоров Мещеряков

Председатель совета директоров «Локомотив» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, будет ли клуб фиксировать курс валюты для выплаты зарплат игрокам.

— В «Ахмате» заявили, что зафиксируют курс валюты для выплаты зарплат. У «Локомотива» не было таких мыслей?

— У нас все прописано в контрактах. Мы выполняем их условия.

— То есть фиксации не будет?

— Я не буду рассказывать всем тем, кто не озаботился ранее, как умные люди фиксируются от подобных рисков. И не буду раскрывать условия контрактов.

— Это означает, что в «Локомотиве» предусмотрели этот момент?

— Это означает, что «Локомотив» продолжит выполнять условия контрактов.

— А «налоговые каникулы» помогут клубу в краткосрочной перспективе?

— Это вопрос нужно задавать в клуб, я не занимаюсь операционной работой. (Дмитрий Зимин)