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Будет ли комитет по этике рассматривать слова Дзюбы о фашистах?

1 декабря 2019, 22:12
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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артема Дзюбы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы, — сказал Дзюба.

— Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова. Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено, — заявил Андреев. (Дмитрий Сомов)

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Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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