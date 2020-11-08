«Будем раcсчитывать на позиции от 10 до 12 места» Министр спорта Подмосковья о задачах «Химок» в РПЛ
8 ноября 2020, 18:30
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о задачах клуба на текущий сезон.
— Мы прогрессируем от игры к игре, виден характер команды, — заявил «СЭ» Терюшков. — Задачи, которые есть на сезон, теперь более ощутимы, более реальны. Ребята сегодня показали феноменальный футбол. «Рубин» ничего не смог нам противопоставить. У казанцев были один-два опасных момента, но у нас их гораздо больше. И ударов у нас гораздо больше. Теперь готовимся к «Уфе».
— Задача на сезон — остаться в РПЛ?
— Даже не остаться, а закрепиться — 12 место. Будем рассчитывать на позиции от 10 до 12 места. (Севастиан Терлецкий)