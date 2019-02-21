"Будь сильным". Кокорин поддержал Дзагоева

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, в настоящее время находящийся в СИЗО "Бутырка", поддержал хавбека ЦСКА Алана Дзагоева. 28-летний полузащитник в четверг был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной во вторник в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1).

- Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься, - сообщается в Инстаграме Кокорина.

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.

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