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Бруно Фукс: «Я уже переключился и забыл красно-белые цвета»

18:07
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об отношении к красно-белым цветам «Интернасионала», за который выступал до московского клуба.

— Я уже переключился и забыл красно-белые цвета! — сказал Фукс в интервью ЦСКА ТВ. — Та футболка, в которой я сейчас стою, мне очень нравится. Я себя уже ассоциирую с красно-синими цветами. Я красно-синий!

Я только здесь забыл красно-белые цвета, потому что это цвета наших соперников. Всю жизнь я буду помнить «Интернасионал» и буду благодарен ему.

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