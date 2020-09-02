Бруно Фукс: «Мариу Фернандес очень сильно смотивировал к переходу в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, почему выбрал московский клуб в качестве продолжения карьеры.

— Мне сразу рассказали, что представляет из себя клуб, какие цели он ставит и чего хочет добиться, — сказал Фукс в интервью ЦСКА ТВ. — И поскольку я по своему духу победитель и всегда хочу побеждать, мне это все очень подошло, поэтому я уверен, что сделал правильный выбор.

Первая мысль, когда я подумал о России — это, конечно же, холод. Далее я стал читать о Москве и связался с Мариу Фернандесом. Мы долго с ним обо всем переписывались, и затем я был в ожидании. Я был воодушевлен и вдохновлен возможным трансфером. И слава богу, все получилось. Теперь я стою в этой красно-синей футболке — смотрите, как она мне идет.

Без сомнения, Мариу меня очень сильно смотивировал и подтолкнул к этому переходу. Тот, факт, что он уже 8 лет в команде, говорит о многом. Так что можно сказать, что его советы очень сильно поспособствовали моему переходу.