Бронзовая медаль Янчика, завоеванная в ЦСКА, продана в Варшаве за 230 евро

Бронзовая медаль ЦСКА, завоеванная в чемпионате России 2007 года, продана в одном из ломбардов Варшавы за 1000 злотых (порядка 230 евро или 16 тысяч рублей), информирует сайт ломбарда. Вероятно, она принадлежала форварду Давиду Янчику, так как он был единственным польским футболистом в той команде.

В 2007 году армейцы заняли третье место после «Зенита» и «Спартака».

Янчик перешел по ходу сезона из «Легии». Всего он провел 22 матча и забил 3 гола. В настоящее время 32-летний игрок находится в статусе свободного агента и, предположительно, имеет проблемы с алкогольной зависимостью.