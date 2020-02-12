Мурило допустил возможность игры за сборную России

Защитник «Локомотива» Мурило не исключает, что в будущем сможет сменить гражданство и выступать за сборную России. 22-летний бразилец перешел в «Локо» перед началом сезона. На его счету 23 игры во всех турнирах.

— Почему бы и нет, на все воля Божья, — цитирует RT Мурило. — Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен, изо дня в день.

По правилам ФИФА футболист может сменить гражданство, если он, его отец, мать, бабушка или дедушка родились на территории страны, за которую он хочет играть, либо он непрерывно жил в стране по меньшей мере 5 лет после достижения 18-летия. Таким образом, Мурило сможет играть за сборную России с лета 2024 года, если все это время будет выступать за российские клубы.