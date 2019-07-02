Бразильский хавбек "Краснодара" Вандерсон хотел бы выступать за сборную России

Бразильский полузащитник "Краснодара" Вандерсон считает Россию своим вторым домом и отметил, что был бы не против выступать за сборную России, сообщает ТАСС.

24-летний Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017-го. В прошедшем сезоне полузащитник провел 42 матча за "быков", забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

– Сборная России? Да, на тот вопрос я тогда ответил: "Почему бы и нет". Нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда. Мне нравится жить в России, Россия – мой второй дом, я чувствую себя здесь очень хорошо. Сборная России – интересная команда, она мне нравится. Могу повторить все то же, что я говорил и раньше. Они с теплыми чувствами отзываются об играх за сборную России, выступают там с прекрасными игроками. Это здорово играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за нее, – приводит слова Вандерсона ТАСС.

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