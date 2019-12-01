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«Браво! Молодцы!» Валуев поздравил «Зенит» с победой над «Спартаком»

1 декабря 2019, 20:59
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал пост в своем Twitter после матча 18-го тура чемпионата России сине-бело-голубых против «Спартака» (1:0).

«Браво! Молодцы!» — написал Валуев в Twitter.

«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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