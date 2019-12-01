«Браво! Молодцы!» Валуев поздравил «Зенит» с победой над «Спартаком»

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал пост в своем Twitter после матча 18-го тура чемпионата России сине-бело-голубых против «Спартака» (1:0).

«Браво! Молодцы!» — написал Валуев в Twitter.

«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

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