Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилла, полузащитник Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий доставлены в здание Пресненского районного суда на очередное заседание по делу об избиении.
На прошлой неделе было допрошено 9 человек: Карен Григорян – друг Кокорина и Мамаева, который отдыхал с ними в ночь на 8 октября, Екатерина Бобкова – девушка, которая присоединилась к футболистам в ночном клубе "Эгоист", Игорь Краснов – случайный посетитель "Кофемании", Геннадий Куропаткин – водитель и друг Александра Кокорина, бариста "Кофемании" – Андрей Андрацкий, потерпевший –водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, официанты "Кофемании" - Ринат Токтаров и Дмитрий Сорокин, и менеджер барной стойки Андрей Колесников.
По информации "СЭ, ожидается, что чиновник Минпромторга Денис Пак появится в Пресненском суде уже в ближайшие дни.
#КокоринМамаев Александр Кокорин на месте pic.twitter.com/HsnGPXlCln– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 16 апреля 2019 г.
#КокоринМамаев Кирилл Кокорин прибыл в здание суда pic.twitter.com/p7Eub0guyG– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 16 апреля 2019 г.
#КокоринМамаев Мамаев тут. На вопросы не отвечает pic.twitter.com/RSpYndAciM– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 16 апреля 2019 г.
#КокоринМамаев Протасовицкий приехал. Вся компания в сборе pic.twitter.com/6hAgLN0JB4– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 16 апреля 2019 г.