Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилла, полузащитник Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий доставлены в здание Пресненского районного суда на очередное заседание по делу об избиении.

На прошлой неделе было допрошено 9 человек: Карен Григорян – друг Кокорина и Мамаева, который отдыхал с ними в ночь на 8 октября, Екатерина Бобкова – девушка, которая присоединилась к футболистам в ночном клубе "Эгоист", Игорь Краснов – случайный посетитель "Кофемании", Геннадий Куропаткин – водитель и друг Александра Кокорина, бариста "Кофемании" – Андрей Андрацкий, потерпевший –водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, официанты "Кофемании" - Ринат Токтаров и Дмитрий Сорокин, и менеджер барной стойки Андрей Колесников.

По информации "СЭ, ожидается, что чиновник Минпромторга Денис Пак появится в Пресненском суде уже в ближайшие дни.

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!