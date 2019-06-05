Брат Катерины Кейру рассказал, что Новосельцев пытался его спровоцировать на драку

Вилфред Кейру, брат бывшей баскетболистки сборной России Катерины Кейру, рассказал о том, как муж спортсменки, защитник "Ростова" Иван Новосельцев пытался спровоцировать его на драку. По его словам, Новосельцев с другом пришли в тренажерный зал, где Вилфред работает.

"Не люблю такие записи, но пришлось записать, вы поймете, почему. Тренирую клиента, хорошее настроение. Поворачиваю голову, смотрю - Ваня идет с другом Кириллом. Идут как ни в чем не бывало, довольные. Не мог не подойти, наконец-то его увидел. Спросил его, как дела.

Говорю: что ты такой худой стал? Он говорит, тренировки, все дела. А сам весь трясется, рука дрожит. Я говорю: Вань, я понимаю ваши с сестрой судебные разборки. Тебе задаю вопрос, как мужчина мужчине. Ну она же беременная, у нее ребенок. Твой ребенок.

И он делает вот так (Кейру показал жест "рот на замок"). Представляете: взрослый человек делает вот так. Я в шоке, говорю: "Вань, ну что ты дурачка валяешь? Что ты собираешься делать?".

Я задал вопрос без наезда, без адвокатов, просто хотел узнать, что у человека внутри. Можно просто сказать и не корчиться. Он говорит: "Не хочу с тобой разговаривать, отстань". Я: "А я хочу". "Ну тогда ты меня не уважаешь!".

"Конечно! - говорю. - Я теперь тебя тем более не уважаю". В общем, он вообще не хочет со мной разговаривать. Моя сестра беременна, ей скоро рожать, а он трясется, делает детские жесты. Подхожу к его другу Кириллу, говорю: пойдем, поговорим. Спрашиваю: "Вы что, других залов не знаете? Вы же знаете, какая сейчас накаленная ситуация". Он начинает говорить, что я неправ, зачем подходить в зале, можно посидеть, поговорить где-нибудь еще. Может, мне еще ему ужин приготовить? Машину подогнать?

Человеку нечего сказать, а я должен перед ним преклоняться. Естественно, я послал Кирилла и Ваню на три буквы. Они реально пришли спровоцировать меня. Чего они добиваются?" - рассказал Вилфред Кейру в видео, которое опубликовала Катерина в Инстаграме.

"Я пытаюсь хотя бы отчасти пройти свою беременность счастливо, как могу! Но муж просто не дает шанса своим поведением ни мне, ни моим близким людям! Спасибо, Вилфред, за твою выдержку и поддержку!" - написала Кейру в Инстаграме.

Кейру и Новосельцев поженились в октябре 2015 года. В феврале этого года Кейру рассказала о беременности и уходе Новосельцева из семьи. По ее словам, футболист переписал совместно нажитое с ней имущество на свою мать.