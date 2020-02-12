Бранислав Иванович: «Зенит» хочет взять РПЛ и Кубок России, это наша цель»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о 11-очковом отрыве в чемпионате России.

— Честно говоря, это большое преимущество, — цитирует Ивановича Marca. - Но нам еще предстоит пройти долгий путь, особенно в чемпионате России, что очень тяжело. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что одна или две проигранных игры могут привести к неприятностям. Мы продолжим концентрироваться на 100%.

— Большое разочарование в Лиге чемпионов: в ы не вышли в плей-офф с 7 очками в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».