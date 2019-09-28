РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Бранислав Иванович: «ВАР мешает судьям»

28 сентября 2019, 20:09
Теги:

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий в перерыве матча 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

— ВАР мешает судьям, они не сконцентрированы, переносят решение, — сказал серб в эфире телеканала «Матч премьер». — Но это не важно. Важная игра, серьезный соперник, готовимся ко второму тайму. Играть на стадионе «Локомотива» — это особые эмоции. Я чувствую себя как дома. Но эмоции — это одно, а игра — другое.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир