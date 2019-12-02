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Бранислав Иванович: «У «Зенита» самая большая поддержка в стране»

2 декабря 2019, 05:19
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ прокомментировал итоги встречи, отметив поддержку на домашней арене.

— Была очень тяжелая игра, — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита». — После удаления мы собрались, оборонялись, создали несколько моментов. «Спартак» был опасен, хорошо, что они не забили. Мы очень довольны, это важные три очка.

Спасибо нашим болельщикам. Думаю, что у нас самая большая поддержка в стране. Они молодцы, приходят и на игры с непринципиальными соперниками. Атмосфера была классной.

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Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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