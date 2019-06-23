Бранислав Иванович: "Рад, что даже в этом возрасте готов делать все, что нужно"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью клубному сайту отметил, что нормально справляется с нагрузками в свои 35 лет. По его словам, молодым тоже приходится тяжело на сборах.

— После сегодняшней утренней тренировки несколько человек признались, что она была чуть ли не самой тяжелой в их жизни.

– Не в жизни, конечно, но на этих сборах – точно да, - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита". - Мы за день до этого сыграли 60 минут и, наверное, так как тренеры хотели нам дать небольшой отдых вечером, утром решили совместить два занятия в одном. Было очень тяжело, но и через такое надо проходить. Я вообще никогда не жалуюсь. Тяжелых тренировок могу вспомнить тысячи, но только так и можно расти. У меня такой характер, что мы в работе постоянно спорим, что-то обсуждаем, но на самом деле все происходит с большим удовольствием.



– Есть мнение, что на самом деле никакого идеального плана физподготовки нет. Кто-то больше бегает, кто-то работает с мячом, и в итоге все получают свои нагрузки.

​– Возможно. У нас, футболистов, всегда, если так можно сказать, непростые отношения с тренерами по физподготовке, потому что эти люди часто заставляют нас делать тяжелые вещи. Но все они – очень профессиональные ребята, делают свою работу на максимуме. Конечно, каждый игрок в душе считает, что бег – это еще не футбол. Но это тоже важно. Все должны через это проходить. Ничего страшного.



– Вам 35 лет. Бегать по 2 часа уже не так легко, как в 20.

– Это да, но я тут пару дней назад говорил с кем-то из ребят и сказал, что количество лет – это вообще неважно. Сборы всегда тяжелые. Мне в 22 казалось, что вот, сейчас самое трудное время, но когда наберусь опыта, станет полегче. Потом стал опытным, потом уже старым, и ничего – все то же самое. Рад только, что даже в этом возрасте готов делать все, что нужно.