Бранислав Иванович - о штрафных Ракицкого: "Это от природы – хороший, классный удар"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью "СЭ" признался, что не видел, отрабатывает ли Ярослав Ракицкий штрафные удары на тренировках.

– Вы сейчас все время играете в паре с Ракицким. Как между вами разделяются функции в центре обороны?

– Мы с Раки хорошо начали год, и наши взаимосвязи улучшались от матча к матчу. Но главное, что мы стали сильнее, как команда. А в команде важно, чтобы пара центральных защитников чувствовала друг друга.

– Ракицкий на тренировках постоянно штрафные отрабатывает?

– Вообще не видел, как он исполняет их на тренировках. Это от природы – хороший, классный удар. (Гоша Чернов)

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