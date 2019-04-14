19:10 14 апреля | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "Матч с "Краснодаром" будет за 6 очков"

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Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России(5:0) отметил важность следующей игры петербуржцев в рамках российской премьер-лиги против "Краснодара".

– Наверняка знали, что конкуренты потеряли очки. Мысль о том, что можно увеличить отрыв, помогала или мешала? – вопрос Ивановичу.

– Был такой же момент, когда играли с "Рубином" дома – и мы проиграли. Сегодня победили, и это хорошо психологически, что есть отрыв, но это ничего значит. Следующая игра с "Краснодаром" – и она стоит шесть очков. Сегодня набрали три – и продолжаем дальше. (Артем Рябовол)

Зенит - Анжи

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22329 чел.

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
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