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Бранислав Иванович: «Если все получится, привезу Жиркову танк из Сербии»

2 февраля 2020, 12:59
Юрий Жирков и Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жирков и Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
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Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович сказал, что постарается привезти из Сербии танк для своего партнера по команде Юрия Жиркова.

— Насколько глубоко вы погрузились в военную тематику?

— Спасибо за вопрос! До перехода в «Зенит» у меня были довольно общие знания о Второй мировой войне. Сейчас-то я уже специалист — узнаю генералов по телевизору! С Юрой это круглосуточная тема. Он все время, как только находится свободная минутка, смотрит или читает про войну — по телевизору, на телефоне, компьютере.

— А есть ли в этом плане обратная связь? Может быть, Юрий уже знает наизусть карту Сербии или, например, изучил фильмы Кустурицы?

— Нет, я не очень разбираюсь в этом. Но сказал Юре, что, если все получится, привезу ему из Сербии танк! — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

35-летний серб в текущем сезоне провел 26 матчей за «Зенит» и забил три мяча.

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