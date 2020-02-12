Бранислав Иванович: «Абрамович изменил футбольный мир»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович вспомнил о времени, проведенном в «Челси», и роли владельца клуба Романа Абрамовича в его карьере. Серб перешел в лондонский клуб в 2008 году из «Локомотива» и защищал его цвета до трансфера в «Зенит» в 2017-м.

— Я мало играл, у меня не было опыта, да и команда уже была сформирована, — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита» со ссылкой на Marca. — Это было тяжелое время. Тренером был Авраам Грант, но в июне пришел Сколари, который начал давать мне игровое время. Его сменил Хиддинк — именно он дал мне огромную возможность проявить себя. С ним я провел множество матчей, завоевал доверие и мой лучший момент в клубе наступил при Анчелотти.

— Многие в свое время с подозрением отнеслись к приходу иностранного инвестора (Романа Абрамовича) в «Челси». Однако все чаще футбольные клубы переходят в руки владельцев-иностранцев...

— Для меня это один из самых важных людей в моей карьере, я буду повторять это снова и снова. Особенно, когда я только приехал в Лондон, он поддержал меня, и я очень это ценю. Думаю, он изменил футбольный мир, став первым, кто так много инвестировал в футбол, после чего многие клубы загорелись той же идеей. Он очень умный человек, разумеется, и добился большого успеха. Надеюсь скоро увидеть его на «Стэмфорд Бридж».