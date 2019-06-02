Божович назвал странной игру с "Нижним Новгородом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после второго стыкового матча за место в премьер-лиге с "Нижним Новгородом" ​отметил, что его футболисты создали много моментов, но не сумели забить.

– Хорошо, что сохранили место, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". – Могу сказать, что вышла очень странная игра. Мы создали много моментов. В футболе никогда нельзя сказать, что все кончено. Надо играть до последнего.

– Что вы сказали команде в перерыве?

– У нас было очень много моментов в первом тайме, ни один момент не создали, но пропустить – пропустили.

Напомним, "Крылья" остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

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