Боярский заявил, что карьера Дриусси в «Зените» закончилась

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова нападающего питерского клуба Себастьяна Дриусси. Ранее аргентинец высказал недовольство тем, на какой позиции его использует тренерский штаб. Также он признался, что скучает по родине и «готов вернуться в любой момент».

«Высказываться подобным образом через прессу — некорректно. Будет правильно, если он уйдет из «Зенита». Он был полезен для клуба, но он не прижился в команде. Как футболист, он себя еще проявит, а в «Зените» для него карьера закончилась», — сказал Боярский в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Дриусси пополнил «Зенит» летом 2017 года, перейдя из «Ривер Плейта». В нынешнем сезоне-2020/2021 двукратный чемпион России отыграл 14 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Всего же за клуб из Санкт-Петербурга представитель Аргентины провел 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 результативных пасов.