Боярский — о матче «Зенит» — «Спартак»: «На Семака вылили много помоев. Ему надо доказать свою состоятельность»
Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал «СЭ» оптимистичный прогноз на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.
— Ожидания самые положительные, — заявил Боярский «СЭ». — После «Динамо» нам никак нельзя опускать планку, надо доказывать свою состоятельность. Это нужно и Семаку, и команде, и Дзюбе с Азмуном, и Дриусси. Команда в хорошей форме, Лунев тоже неплох. Единственное, что мы теряем — зрителя. Не будет еще одного игрока, петербуржской поддержки будет мало.
Команды достойны друг друга. Компромиссов не будет. Надеюсь, все получат удовольствие — и футболисты, и зрители. Преимуществ команд пока не вижу, но «Зенит» выглядит получше. И Семаку нужно доказать свою состоятельность, потому что на него слишком много вылили помоев. «Спартак, несмотря на поражение в «Сочи», тоже в хорошей форме.
— Поражение «Зенита» будет сигналом для отставки Семака?
— Нет. Я глубоко убежден, что «Зенит» не проиграет. Самое печальное — ничья. Прогнозировать не буду, но «Зенит» точно не проиграет. Очень много зависит от первого гола. Думаю, первым забьет Азмун с подачи Дзюбы.
— Матч со «Спартаком» — самый важный для «Зенита» до зимнего перерыва?
— Да. И все болельщики, думаю, так считают. К этому матчу готовятся давно.
— За счет чего «Спартак» сможет доставить «Зениту» неудобства?
— В мастерстве преимущества у «Спартака» нет. И Семак это знает, поэтому сможет реализовать свои тренерские замыслы.
— Победа «Зенита» будет важным рывком в борьбе за чемпионство?
— Такая надежда будет у всех. Будет серьезный отрыв. Но все будут пытаться помешать, поэтому матч будет интересен для всех. И для футболистов, и для тренеров, и для болельщиков, и для журналистов.
«Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первое место и 38 баллов.
(Константин Колмаков)
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