Боярский назвал "Зенит" - "Краснодар" лучшим матчем чемпионата, а "Спартак" - "Динамо" - пародией на футбол

Народный артист РФ, знаменитый болельщик "Зенита" Михаил Боярский​ остался доволен матчем петербуржцев против "Краснодара" (1:1) в четвертом туре РПЛ. А вот встречу "Спартак" – "Динамо" (0:0) актер раскритиковал.

– Считаю, что субботняя игра "Зенита" и "Краснодара" была лучшим матчем нынешнего чемпионата, – цитирует Sport-Weekend Боярского. – Я перед этой игрой посмотрел матч "Спартак" – "Динамо", который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!