Бьорн Сигурдарсон: "Опыт турнира в Катаре пригодится "Ростову" во второй части сезона"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон назвал отличной тренировкой "Фонбет Кубок Матч Премьер". По его мнению, полученный опыт пригодится команде во второй половине сезона, несмотря на три поражения в трех матчах.

– Это была отличная тренировка для нас, – цитируют "Известия" Сигурдарсона. – На протяжении всего сбора мы занимались в прекрасных условиях. Да, результат не самый приятный – проиграны все три матча. Но при этом получен очень полезный опыт, который должен пригодиться нам во второй части сезона.