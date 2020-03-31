Борис Ротенберг: «Рано говорить о досрочном завершении сезона в РПЛ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что в клуб пока не приходила бумага из РПЛ о том, что сезон возобновится не раньше 30 мая.

— Нет никакой информации. Завтра, насколько я понимаю, УЕФА что-то может объявить или дать рекомендации, — сказал Ротенберг.

— Некоторые клубы уже выступили за досрочное завершение сезона.

— Надо подождать. Пока рано об этом говорить. Посмотрим, как сложится ситуация. Как поведет себя УЕФА? Что будет у нас в стране. Сейчас нельзя давать какие-то прогнозы. Но зачем сейчас гадать? Завтра, возможно, что-то и прояснится. Главное, чтобы люди соблюдали все предписания медицинского сообщества, правительства, находились на карантине. Надо всем вместе победить этот вирус, быть ответственными. (Виталий Айрапетов)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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