Борис Ротенберг: «Надеюсь, Саша Кокорин примет правильное решение. Мы ждем его в «Сочи»
3 февраля 2020, 13:18
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг по-прежнему надеется, что форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет на правах аренды в его команду.
— Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже. (Виталий Айрапетов)
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