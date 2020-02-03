РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Борис Ротенберг: «Надеюсь, Саша Кокорин примет правильное решение. Мы ждем его в «Сочи»

3 февраля 2020, 13:18
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг по-прежнему надеется, что форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет на правах аренды в его команду.

— Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 44985
Все опросы
Где должен играть Александр Кокорин весной-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
188
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир