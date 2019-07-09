Борис Ротенберг: "Мое восстановление займет шесть-восемь месяцев"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал о том, сколько пропустит из-за травмы. В конце 2018 года 33-летний россиянин получил травму передней крестообразной связки коленного сустава.

– Как ваша травма и когда выйдете на поле?

– Спасибо всем болельщикам. Я также переживаю, как и вы. Если мы хотим быть семьей, то какие-то вопросы надо говорить в лицо. Если хотите, не надо ждать встречи с нами полгода. Я сейчас травмирован и могу помогать с трибуны. От имени игроков всегда могу высказываться. Мы всегда готовы встретиться.

По травме я уже говорил, что только закончил пить антибиотики. Была серьезная инфекция. Шесть – восемь месяцев уйдет на восстановление. Надеюсь, еще будет возможность выйти на поле в майке "Локомотива". Вы должны понимать, что болельщики – самая крутая тема во всем мире. Вы всего добьетесь. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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