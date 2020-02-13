Борис Ротенберг: «Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет весеннюю часть сезона в сочинском клубе. Ранее сообщалось, что в среду прошла встреча между Ротенбергом и Кокориным.

— Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — приводит «РИА Новости» слова Ротенберг.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил трансфер, но сам «Зенит» не анонсировал уход игрока на своих ресурсах. Агент и отчим форварда Кирилл Логинов заявил, что Кокорин узнал об уходе из прессы и не собирается переходить в «Сочи».

Нападающий так и не отправился на второй сбор с «Сочи». Позже сам футболист объявил, что не поедет на сборы и с основной командой «Зенита» и в итоге провел сбор с «Зенитом-2».