Борис Ротенберг: «Кокорин попадет в сборную России, если будет достоин этого»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что нападающий Александр Кокорин может попасть в сборную России. Вскоре должно быть объявлено о его переходе на правах аренды из «Зенита».

— Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в премьер-лиге, — цитирует Ротенберга ТАСС. — В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

Сможет ли попасть на чемпионат Европы? Для него все пути открыты — он талантливый парень. За ним будут смотреть — если будет достоин, то попадет. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там демократичный подход.