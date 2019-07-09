Борис Ротенберг: "Если считаете меня талисманом команды, я не против"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг заявил, что секретным оружием команды является главный тренер Юрий Семин.

– Помимо игрока, вы выполняете в команде функцию талисмана. В какой трофей направите свои чары в новом сезоне? Может на Лигу чемпионов?

– В футболе нельзя предсказать. Никогда не считался самым одаренным, но всегда жил футболом. Всю карьеру старался своей работой доказать людям, что если человек достоин, то обязательно своего достигнет. Если считаете меня талисманом – я не против. Но считаю себя достойным игроком, прежде всего.

Мы взяли все кубки, и это говорит о силе команды. Это исторический момент. Мы все сделаем для того, чтобы в Лиге чемпионов добиться успеха. Сейчас нам тяжело, команда меняется. Но у нас есть секретное оружие – Семин. Все будет хорошо. Мы представляем "Локомотив" и всегда должны быть в форме. Если будем вместе. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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