Борис Игнатьев: «Почему Семин не нужен нашему футболу?»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо». Ранее у него истек контракт с «Локомотивом».

— Вполне вероятно, вся эта информация о возвращении Семина в киевское «Динамо» — какой-то очередной фейк, и мы говорим ни о чем, — цитирует Игнатьева Rusfootball. — Сегодня все так устроено, что одного «сватают» сюда, другого — туда. Потом все это оказывается неправдой, и все извиняются и так далее.

Поэтому, если, допустим, это и не фейк, то рыночные разговоры, которых всегда слишком много. Но так или иначе нашим, российским клубам надо серьезно посмотреть на все это и сделать все необходимое для сохранения такого специалиста в нашем футболе. Мне, опять же, кажется, что вся эта информация — неправда. Но раз такая информация появляется, то ее надо использовать во благо, в интересах нашего футбола.

Если Юрий Павлович нужен где-то, то почему не нужен нашему футболу. Я этого не понимаю. Если гипотетически предположить, что они пытаются вернуть Семина, стало быть, они оценивают его как очень хорошего специалиста. Поэтому это должно как-то заставить отреагировать наши клубы. Неужели мы настолько богаты специалистами такого уровня, что можем направо и налево разбрасываться ими? Нет, мы никак не можем себе этого позволить.