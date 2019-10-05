Борис Игнатьев: «Почему бы «Динамо» не назначить Газзаева? «Локомотив» же позвал Семина»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что руководству «Динамо» стоит обратиться к кандидатуре Валерия Газзаева. Сегодня бело-голубые уступили на выезде «Оренбургу» (0:2) и опустились на 15-е место в турнирной таблице. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку.

— Я хорошо знаю Хохлова. Долгое время его тренировал в различных сборных. Отношусь к нему с уважением — к его футбольным заслугам. Считаю, что и на тренерском поприше у него есть успехи, — сказал Игнатьев. — Но не всегда твои желания, знания, силы приводят к желаемым результатам. Здесь много составляющих. Он поступил мужественно, сам подав в отставку. Не каждый наставник способен на такой шаг. Хохлов себя еще проявит в силу своего характера, своих знаний. Желаю ему удачи.

Что дальше? Считаю, что «Динамо» может выбраться из кризиса. У клуба есть все условия, возможности для успешного выступления. Но нужен главный тренер. В такой команде, за которую болеет огромная армия страдающих болельщиков, должен работать опытный человек.

Я бы обратился к примеру «Локомотива». В свое время руководство клуба пригласила Юрия Палыча Семина — одного из наших корифеев. Успехи железнодорожников за последние годы всем хорошо известны. Но у нас есть еще один корифей, который уже работал в «Динамо». Это Валерий Георгиевич Газзаев. Почему бы его не позвать? Человек с харизмой, с внутренним стержнем, хорошо знающий, как готовить команду. Умеет добиваться результата. Да, в последние годы Газзаев не тренировал. Но это и дает ему некое преимущество. Он держал руку на пульсе, все анализировал. А потерять присущие ему тренерские качества невозможно. «Динамо» сейчас нужна твердая сильная рука. Газзаев — подходящая кандидатура. (Дмитрий Сомов)

Последним местом работы Валерия Газзаева стала «Алания», которую он возглавлял с ноября 2012 по июнь 2013 года.