Больше «Локомотив» пропускал только при Черевченко

Поражение от «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России оказалось для «Локомотива» одним из самых крупных в современной истории. Железнодорожники семь раз уступали с разницей в четыре мяча (четырежды в высшем дивизионе) и однажды получили 0:5 — от «Баварии» в Кубке УЕФА- В чемпионате красно-зеленые трижды пропускали больше четырех голов — от «Динамо» в воскресенье (1:5), «Зенита» в сезоне-2018/19 и «Кубани» в сезоне-2015/16. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения «Локомотива» в российской истории