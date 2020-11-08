Больше Дзюбы одному сопернику забивал только Кержаков

Артем Дзюба огорчил «Краснодар» в пятом матче подряд и довел счет голам в ворота «быков» до 13. Черно-зеленые остаются любимым соперником форварда сборной России. «Динамо» он огорчал 11 раз, «Урал» и «Крылья Советов» — по 10.

Любимые соперники Артема Дзюбы в чемпионатах России

Клуб Матчи Голы Краснодар 19 13 Динамо 26 11 Урал 14 10 Крылья Советов 18 10 Анжи 16 7 Рубин 24 7

Только одному футболисту в истории чемпионата России удалось поразить ворота одного соперника больше 13 раз. Экс-партнер Дзюбы по «Зениту» Александр Кержаков отправил 14 мячей в ворота «Динамо». На одной ступени с Артемом сейчас располагаются Олег Веретенников (13 голов «Жемчужине»), Роман Павлюченко («Ростову»), Дмитрий Лоськов («Динамо») и тот же Кержаков, часто огорчавший еще и «Спартак».

Футболисты, забившие более 10 голов одному сопернику в чемпионатах России

Игрок Соперник Матчи Голы Александр Кержаков Динамо 20 14 Олег Веретенников Жемчужина 14 13 Артем Дзюба Краснодар 19 13 Роман Павлюченко Ростов 21 13 Александр Кержаков Спартак 26 13 Дмитрий Лоськов Динамо 31 12 Дмитрий Кириченко Ростов 15 11 Роман Адамов Крылья Советов 20 11 Артем Дзюба Динамо 26 11 Дмитрий Кириченко Динамо 28 11

Преимущество Дзюбы над Сердаром Азмуном в списке врагов «Краснодара» и вовсе стало более чем двукратным. Иранец отправил в ворота «быков» шесть мячей, по пять голов записали на свой счет Зе Луиш и выступающий ныне за черно-зеленых Алексей Ионов.

Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок Клубы Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал 19 13 Сердар Азмун Ростов, Рубин, Зенит 13 6 Зе Луиш Спартак, Локомотив 8 5 Алексей Ионов Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов 16 5 Исмаэл Ахмат 7 4 Квинси Промес Спартак 8 4 Ахмед Муса ЦСКА 9 4 Данни Зенит 10 4 Владислав Игнатьев Локомотив, Кубань 14 4 Александр Самедов Динамо, Локомотив, Спартак 14 4

Дзюба мог сегодня повторить рекорд Кержакова, но не смог переиграть Матвея Сафонова с 11-метровой отметки. По промахам с пенальти (их теперь шесть) Артем сравнялся с Назимом Сулеймановым и Кержаковым. Рекорд чемпионата по-прежнему принадлежит Олегу Веретенникову, на счету которого девять запоротых попыток.

Лидеры чемпионата России по нереализованным пенальти