Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что возвращается к работе. Ранее он перенес коронавирус. Федун навестил команду на базе в Тарасовке и посетил тренировку.

— Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, — сказал Федун, которого цитирует пресс-служба клуба. — Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!

После занятия Федун пообщался с тренерским штабом и с генеральным директором Томасом Цорном.