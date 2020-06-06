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«Болезнь позади, приступаю к работе». Федун — о возвращении после коронавируса

6 июня 2020, 21:04
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что возвращается к работе. Ранее он перенес коронавирус. Федун навестил команду на базе в Тарасовке и посетил тренировку.

— Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, — сказал Федун, которого цитирует пресс-служба клуба. — Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!

После занятия Федун пообщался с тренерским штабом и с генеральным директором Томасом Цорном.

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