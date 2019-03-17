22:08 17 марта | Футбол — РПЛ

Болельщиков "Зенита" час не выпускали с трибуны после матча со "Спартаком"

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Болельщики "Зенита" в течение часа не могли покинуть гостевую трибуну на стадионе "Открытие Арена" после матча 20-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:1).

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Спартак" с 33 баллами располагается на 5-й строчке.

Спартак - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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