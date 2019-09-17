Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюигренье вспомнил о негативном отношении фанатов клуба к темнокожим футболистам.

— Когда «Зенит» в прошлом сезоне играл с «Марселем» в Лиге Европы, помню, что в Санкт-Петербурге Джибриль Сиссе и Шарль Каборе попали под обструкцию: болельщики кидались бананами, изображали обезьян, — приводит So Foot слова Пюигренье. — Через несколько недель после моего перехода журналисты французского телеканала опросили местных фанатов. У них была четкая позиция: цветных игроков или игроков африканского происхождения в команде быть не должно.

Помню, когда на матче с «Тереком» появилось фото чернокожего игрока, болельщики загудели. Это неприемлемо, это делает больно. В «Зените» ты понимал, что чернокожих не будут приветствовать с распростертыми объятиями. Болельщики «Зенита» — расисты, не нужно этого скрывать.

В составе санкт-петербургской команды защитник провел 14 матчей и забил 1 гол, хотя был связан контрактом с «Зенитом» с 2008 по 2012 год.

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