Болельщики выбежали на поле после матча "Динамо" - "Арсенал"

Несколько болельщиков "Динамо" выбежали на поле после окончания матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:3).
Игра стала первой на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. На трибунах присутствовало 23 340 зрителей.
Некоторых прорвавшихся на поле фанатов скрутили стюарды. Один из болельщиков попросил футболку у игрока бело-голубых - тот не отказал. (Ярослав Сусов)
Видео дня. Динамовские болельщики выбегают на поле, получая подножки, и возвращаются с трофеями #ДинамоАрсенал pic.twitter.com/Xc3x8UMMDa— Yaro Susov (@yarosuso) 26 мая 2019 г.
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