Болельщики выбежали на поле после матча "Динамо" - "Арсенал"

Несколько болельщиков "Динамо" выбежали на поле после окончания матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:3).

Игра стала первой на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. На трибунах присутствовало 23 340 зрителей.

Некоторых прорвавшихся на поле фанатов скрутили стюарды. Один из болельщиков попросил футболку у игрока бело-голубых - тот не отказал. (Ярослав Сусов)