16:27 26 мая | Футбол — РПЛ

Болельщики выбежали на поле после матча "Динамо" - "Арсенал"

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Несколько болельщиков "Динамо" выбежали на поле после окончания матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:3). 

Игра стала первой на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. На трибунах присутствовало 23 340 зрителей.

Некоторых прорвавшихся на поле фанатов скрутили стюарды. Один из болельщиков попросил футболку у игрока бело-голубых - тот не отказал. (Ярослав Сусов)

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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