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Болельщики вручили игрокам «Спартака» именные шарфы

6 октября 2019, 13:03
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Перед матчем 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» некоторым игрокам красно-белых были вручены именные шарфы. Среди них: полузащитники Гус Тил, Солтмурад Бакаев, Резиуан Мирзов, Алекс Крал и форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.

Игра «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

Краснодар — Спартак

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