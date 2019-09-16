РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Болельщики «Спартака» сдали кровь перед матчем с «Уралом»

16 сентября 2019, 16:29

Болельщики «Спартака» приняли участие в донорской акции при поддержке фонда «Спартак — детям», сообщает официальный Twitter клуба.

Красно-белые фанаты перед матчем против «Урала» сдали кровь в мобильной станции Московской областной станции переливания крови.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир