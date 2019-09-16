Болельщики «Спартака» сдали кровь перед матчем с «Уралом»

«Мы все одной крови». Перед матчем #СпартакУрал прошла донорская акция при поддержке Фонда @spartakforkids



??Красно-белые болельщики смогли внести свой вклад в развитие донорства и сдать кровь в мобильной станции Московской областной станции переливания крови



?Спасибо вам! pic.twitter.com/1t5CGxnE4k