Болельщики «Спартака» сдали кровь перед матчем с «Уралом»
16 сентября 2019, 16:29
Болельщики «Спартака» приняли участие в донорской акции при поддержке фонда «Спартак — детям», сообщает официальный Twitter клуба.
Красно-белые фанаты перед матчем против «Урала» сдали кровь в мобильной станции Московской областной станции переливания крови.
«Мы все одной крови». Перед матчем #СпартакУрал прошла донорская акция при поддержке Фонда @spartakforkids— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 16, 2019
??Красно-белые болельщики смогли внести свой вклад в развитие донорства и сдать кровь в мобильной станции Московской областной станции переливания крови
?Спасибо вам! pic.twitter.com/1t5CGxnE4k