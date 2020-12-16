Болельщики «Спартака» развернули баннер на Дворцовой площади: «Фанат — не преступник»
17:48
Болельщики «Спартака» провели акцию на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в преддверии матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». Фанаты развернули баннер с надписью «Фанат не преступник» и хэштегом «Правда за Амиго».
Фото было опубликовано в Telegram-канале «Новости околофутбола».
1 декабря 2019 года заводящий фан-клуба «Спартака» Валерий Бевз по прозвищу «Амиго» был задержан после игры с «Зенитом». Он был лишен права посещать матчи сроком на полтора года.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Результаты опроса
проголосовало: 14010Все опросы
Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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