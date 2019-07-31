Болельщики "Рубина" признали гол Кварацхелии лучшим в июле

Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Хвича Кварацхелия – автор лучшего гола июля по версии болельщиков! 🤩

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В матче первого тура против «Локо» Квара на 76-й минуте головой замкнул фланговую подачу Олега Данченко! 🔝

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Голосование проводилось совместно с генеральным спонсором клуба ПАО «Нижнекамскнефтехим». pic.twitter.com/ZIRsKqy4Oa — «Рубин» Казань (@fcrk) July 31, 2019

Кварацхелия отметился голом в матче первого тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). На 76-й минуте он головой замкнул фланговую передачу Олега Данченко.

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