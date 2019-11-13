Болельщики «Ростова» оскорбляли судью в матче с «Тамбовом». Клуб наказан на 50 тысяч рублей
15:26
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2).
— Болельщики «Ростова» скандировали нецензурные выражения в адрес главного абитра матча. Клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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