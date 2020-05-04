Болельщики призвали Кадырова обратить внимание на слова Шалимова о «бомжах»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов подвергся шквалу критики со стороны подписчиков своего Instagram после публикации видео, в котором он позволил себе нелицеприятные высказывания в отношении российских граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса.

Позже Шалимов удалил этот пост, но пользователи стали оставлять гневные комментарии под другими сообщениями.

— Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег! — написал подписчик.

— Надо написать онлайн петицию для Кадырова, — предложил еще один пользователь.

— В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать.

— Мерзавец и паразит живущий за мой счет. Как смеешь ты холуй говорить такое?

— Уволить! #шалимовавотставку.

— Дармоед это ты. Получаешь деньги непонятно за что.

— Если стыдно — так возьми и извинись публично за свой проступок. Признание своей ошибки будет показателем силы, того что ты мужчина. А ты же напротив, как маленькая девочка испугался и спрятался.

Игорь Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?»