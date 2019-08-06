Болельщики признали Дюпина лучшим игроком матча с ЦСКА

Болельщики признали вратаря "Рубина" Юрия Дюпина лучшим игроком матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1). В игре с москвичами голкипер отразил 4 из 5 ударов в створ своих ворот, сообщает официальный Twitter казанцев.

Для "Рубина" это поражение стало первым в нынешнем сезоне. После четырех туров казанцы набрали 7 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.